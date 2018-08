Brundtland: – Verden har mistet en uerstattelig person i Annan

NTB utenriks

– En hel verden vil takke Annan for den han var og alt det han skapte og sto for i sin mangeårige, imponerende innsats for fred, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Kofi, du vil bli dypt savnet av alle dine nære venner, også i Norge og Sverige, Nanes hjemland, land som jeg vet betydde mye for deg, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Hun er nestleder i organisasjonen The Elders, som Annan ledet. Annan og Brundtland har arbeidet nært sammen i mer enn 20 år, siden han ble generalsekretær i FN og hun ledet Verdens helseorganisasjon.

– Kofi Annan hadde helt eksepsjonelle evner og egenskaper. Hans utstråling, integritet, varme og humanisme var også koblet til autoritet, noe som gjorde ham til en av våre aller fremste og mest effektive internasjonale ledere, sier Brundtland.

Den tidligere statsministeren og WHO-lederen lover at The Elders vil videreføre Annans arv og verdiene han sto for.

– Verden har mistet en uerstattelig personlighet, en politisk kraft av dimensjoner, et menneske som har etterlatt seg mange dype spor, sier hun.

Annan døde lørdag, 80 år gammel.

(©NTB)