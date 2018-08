Tyrkia vil svare USA med samme mynt

NTB utenriks

Meldingen fra regjeringen i Ankara kom fredag, få timer etter at USA truet med nye sanksjoner dersom Andrew Brunson ikke løslates fra husarrest.

– Vi har allerede svart i henhold til reglene i Verdens handelsorganisasjon, og vi vil fortsette å gjøre det, sier handelsminister Ruhsar Pekcan ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Feiden mellom de to NATO-landene begynte med at USA innførte sanksjoner mot to tyrkiske ministre, hvorpå Tyrkia svarte med sanksjoner mot flere amerikanske ministre.

Deretter hevet USA tollen på tyrkisk stål og aluminium til henholdsvis 50 og 20 prosent, noe som denne uken fikk Tyrkia til å øke tollen på en rekke amerikanske produkter, blant annet biler og alkohol.

Samtidig har en tyrkisk domstol nok en gang avvist en begjæring om å løslate Brunson.

Brunson ble pågrepet høsten 2016 og anklages for å ha hatt kontakt med den forbudte kurdiske organisasjonen PKK og Gülen-bevegelsen. Begge er stemplet som terrororganisasjoner i Tyrkia.

USA mener at anklagene mot Brunson er grunnløse, og krever at han løslates.

Tyrkisk økonomi hadde allerede før konflikten med USA problemer som følge av lavere vekst, en svekket valuta og høy inflasjon. Konflikten har gjort krisen enda verre, og kursen på den tyrkiske liren har denne uken falt til et rekordlavt nivå.

Mot slutten av uken har imidlertid kursen tatt seg noe opp, og fredag ble det meldt om en kursoppgang på 0,4 prosent mot dollar.

