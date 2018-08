Trump dropper planer om militærparade

NTB utenriks

I en Twitter-melding anklager Trump de lokale politikerne i Washington, som han mener har skylden for at prisen for paraden ville blitt altfor høy.

– De ba om et beløp så absurd høyt at jeg avlyste det, skriver Trump.

Han åpner for at det kan være mulig å gjennomføre planene neste år. Men inntil videre satser han på å delta i en parade på militærbasen Andrews i Maryland. I tillegg vil han være til stede under en militærparade 11. november i Paris til minne om avslutningen av første verdenskrig.

Torsdag sa en ansatt i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon til TV-kanalen CNBC at paraden som Trump har bedt om, kan komme til å koste hele 92 millioner dollar. Det er 80 millioner dollar mer enn først anslått, og utgjør cirka 680 millioner norske kroner etter dagens valutakurs.

Trump ba departementet planlegge en militærparade etter å ha blitt imponert av den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées i Paris i fjor sommer.

Trumps paradeønske har blitt sterkt kritisert av både Demokrater og Republikanere. Mange mener en slik militærparade har autoritære og nasjonalistiske undertoner, mens andre har kritisert prislappen.

(©NTB)