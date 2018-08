Filippinske myndigheter: I snitt drepes 40 personer i uken i narkotikakrigen

NTB utenriks

Fra 30. juni 2016 til 31. juli 2018 ble i alt 4.410 såkalte narkotika-tilknyttede personer drept under politiets aksjoner, sier en talsmann for det nasjonale politiet.

I de tre første månedene av president Rodrigo Dutertes kamp mot narkotika ble det drept 105 personer i uken, opplyser politiinspektør Benigno Durana Jr. Tallet på drepte er blitt mindre, ikke minst fordi politiets framgangsmåte har utløst en storm av protester.

– Dette har fått regjeringen til å revurdere hvordan kampen best kan føres, sier Durana. Han sier at kampen også framover vil bli ført uten nøling, men at politiet til tider også kan opptre på en human måte.

Bare i juli måned alene ble imidlertid 56 såkalte mistenkte drept under politiaksjoner.

Human Rights Watch tror at tallet på dødsofre kan overstige 12.000, blant dem ofrene for frittstående leiemordere som ofte brukers i det skjulte for å gjøre politiets arbeid.

