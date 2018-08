AP: Trump-administrasjonen avslutter «stabiliseringsprosjekter» i Syria

NTB utenriks

Det amerikanske nyhetsbyrået siterer ikke navngitte amerikanske tjenestemenn, som opplyser at Trump-administrasjonen vil orientere Kongressen om avgjørelsen i løpet av fredag.

Pengene skal nå i stedet brukes andre steder, men det er ikke klart hvor.

Kildene sier også at avgjørelsen tas på bakgrunn av at allierte land i koalisjonen mot IS har lovet å bevilge 300 millioner dollar til prosjektene, hvorav 100 millioner kommer fra Saudi-Arabia.

Avgjørelsen er enda et tegn på at USA er i ferd med å avslutte sitt engasjement i Syria i tråd med president Donald Trumps ønsker, skriver AP.

Sikter mot Raqqa

Tidligere fredag kunngjorde Saudi-Arabia at landet vil bruke 100 millioner dollar til det som omtales som stabilisering av områder nordøst i Syria som tidligere var kontrollert av jihadistgruppen IS. Pengene skal blant annet brukes til gjenoppbygging av Raqqa, ifølge en melding fra den saudiarabiske ambassaden i Washington.

Byen kontrolleres nå av en USA-støttet opprørsallianse dominert av kurdiske styrker.

Saudi-Arabia har under den over sju år lange krigen blitt anklaget for å støtte sunnimuslimske opprørere i Syria i et forsøk på å bli kvitt Assad-regimet, og for å ha bidratt til at grupper som IS og andre jihadistgrupper vokste seg sterke.

Arabisk styrke?

I april dukket det opp meldinger om at USA ønsket å bygge opp en arabisk styrke som skulle erstatte de amerikanske styrkene i områdene nordøst i Syria, hvorav flere er under kurdisk kontroll. Dette er ikke bekreftet av amerikanske myndigheter.

Tidligere har USAs utenriksdepartement kunngjort at all støtte til såkalte stabiliseringsprogrammer nordvest i Tyrkia skulle kuttes. Området kontrolleres nå av en mengde ulike syriske opprørsgrupper, mange av dem ytterliggående, samt syriske regjeringsstyrker.

Også Tyrkia har etter hvert rykket inn i Nord-Syria der tyrkiske regjeringssoldater og syriske opprørere har tatt kontroll over den kurdiskdominerte byen Afrin.

(©NTB)