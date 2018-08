Kinesisk representant til USA for handelssamtaler

NTB utenriks

Kinas visehandelsminister Wang Shouwen skal, etter en invitasjon fra USA, møte ekspedisjonssjef David Malpass i det amerikanske finansdepartementet.

Møtet vil trolig finne sted 23. august, samtidig som Kina introduserer en ny tollsats på varer til en verdi av 16 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mens de asiatiske aksjemarkedene hadde åpnet svakt torsdag, i tråd med global trend i kjølvannet av den økonomiske krisen i Tyrkia, snudde pilene da nyheten om møter mellom USA og Kina kom. Etter å ha åpnet 1,2 prosent ned i Tokyo, snudde Nikkei-indeksen og ved lunsjtider hadde USA-Kina-effekten brakt børsen i null.

– Kina ønsker dialog og kommunikasjon velkommen så lenge det er basert på gjensidighet, likestilling og integritet, sier det kinesiske handelsdepartementet i en pressemelding torsdag.

– Den kinesiske siden framholder at den motsetter seg unilateralisme og handelsproteksjonisme og vil ikke akseptere tiltak i form av ensidige handelsrestriksjoner.

USAs handelsminister Wilbur Ross møtte i juni Kinas visestatsminister og økonomiske sjefforhandler Liu He i Beijing, uten at det løsnet opp i handelskonflikten mellom de to økonomiske stormaktene.

De to landene har den siste tiden drevet en økonomisk gjengjeldelseskrig hvor de stadig øker tollen på importvarer.

