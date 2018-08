NTB utenriks

Skytingen torsdag kommer dagen etter over 30 personer ble drept i et selvmordsangrep mot en skole i Kabul.

En gruppe væpnede menn har tatt oppstilling i et tomt hus rett overfor treningsanlegget og skyter mot skolens bygninger. En talsmann for innenriksdepartementet sier at spesialstyrker er på vei til stedet.

Det er så lengt ikke meldt om døde eller sårede.

