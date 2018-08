Angrep mot etterretningssenter i Kabul

NTB utenriks

Tre til fire personer skal ha deltatt i angrepet. Torsdag ettermiddag opplyste en talsmann for innenriksdepartementet at bygningen var klarert helt opp til fjerde etasje, men at det fortsatt pågikk kamper i femte etasje.

Talsmannen, Nasrat Rahimi, sier også at det foreløpig ikke foreligger noen oversikt over sårede og drepte, bortsett fra at to av angriperne er drept.

Angrepet mot etterretningssenteret kommer dagen etter at minst 34 personer ble drept i et selvmordsangrep mot en skole i Kabul.

