– Aretha Franklin var et ikon for borgerrettighetsbevegelsen

– Aretha Franklin var en av soul-æraens mest markante profiler. Hun var en fantastisk sanger med utrolig musikalitet og en flott og stor stemme som var veldig uttrykksfyll, sier Danielsen, professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og med doktorgrad om soul og funk, til NTB.

Franklin døde av kreft i sitt hjem i Detroit torsdag som følge av kreft i bukspyttkjertelen.

– Hun var også et ikon for borgerrettighetsbevegelsen i kraft av at hun var en sterk og selvstendig afroamerikansk artist. I tillegg til at hun var veldig respektert som en fremragende representant for den afroamerikanske musikktradisjonen, hadde hun også bred appell til poprock-publikummet. Hun var for eksempel den første kvinnen som ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame, sier Danielsen.

Aretha Franklins karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) og fikk hele 18 Grammy-priser.

– Hun hadde et grep om egen kunst og karriere, noe som ikke var vanlig for kvinner på den tiden, så hun var også et symbol for kvinnekampen, sier Danielsen.

