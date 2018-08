Unntakstilstand i Genova etter brokollapsen

NTB utenriks

Under en pressekonferanse i Genova onsdag sa Conte også at regjeringen vil tilføre 5 millioner euro til et nasjonalt krisefond.

– Dette er en tragedie som er uakseptabel i et moderne samfunn. Denne regjeringen vil gjøre alt som står i dens makt for å forhindre at noe lignende skjer igjen, sa statsministeren.

Han bekreftet at regjeringen ønsker å frata selskapet Autostrade per l'Italia ansvaret for driftingen av broen i Genova. En prosess for å oppheve selskapets konsesjon er allerede i gang.

Visestatsminister Luigi Di Maio har hevdet at broen kollapset fordi Autostrade per l'Italia og morselskapet Atlantia har brukt for lite penger på vedlikehold. Autostrade Per Italia insisterer på at broen både ble vedlikeholdt og nøye overvåket.

(©NTB)