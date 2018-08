Tidligere Amnesty-leder i Tyrkia blir løslatt

NTB utenriks

Kilic ble pågrepet i juni 2017 og har sittet fengslet i over et år. Den tidligere lederen for Amnestys avdeling i Tyrkia ble tiltalt for diverse terrorrelaterte forhold. Han anklages også for ha hatt forbindelse med den tyrkiske regjeringens erkefiende, predikanten Fethullah Gülen, som oppholder seg i USA.

Kilic var en av mange forkjempere for menneskerettigheter som ble buret inne i kjølvannet av kuppforsøket sommeren 2016.

Amnestys toppsjef, Kumi Naidoo, sier at organisasjonen er overlykkelig over nyheten fra Tyrkia.

Onsdag ble det også kjent at to greske soldater er blitt løslatt etter å ha blitt holdt fengslet siden mars i år. De patruljerte grensen til Tyrkia, da de angivelig rotet seg inn på tyrkisk område og ble pågrepet. Tyrkia mente at de to var spioner.

