Stevie Wonder og Jesse Jackson ved Franklins sykeseng

NTB utenriks

Også Franklins tidligere ektemann Glynn Turnman har besøkt souldronningen i hjemmet hennes i Detroit, ifølge People magazine.

– Hun er alvorlig syk og omringet av familiemedlemmer, som setter pris på all kjærligheten og omtanken de har mottatt, sier Franklins talskvinne Gwendolyn Quinn.

En rekke kjendiser og stjernekolleger har sendt tanker og bønner 76-åringens vei siden mandag, etter at det ble kjent at hun er alvorlig syk.

I Detroit mandag kveld dediserte Beyoncé og Jay Z hele kveldens opptreden til Aretha Franklin.

– Vi elsker deg, og takker deg for den vakre musikken, het det fra stjerneduoen ifølge TT.

Kirken i Detroit der faren hennes var prest og der hun selv sang og opptrådte som lita jente, skal holde en gudstjeneste onsdag morgen hvor de vil be for Franklin.

Den 76 år gamle artistens karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) og er tildelt hele 18 Grammy-priser.

Etter å ha begynt som gospelsanger, ble Franklin en av verdens mest kjente artister innen sjangrene soul og rhythm and blues. Hun har sunget ved innsettelsesseremoniene til tre presidenter, alle demokrater: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama.

(©NTB)