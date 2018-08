Salvini langer ut mot EU-regler etter brokollaps

NTB utenriks

Han mener at det er EUs regelverk som har skylden for at Italia ikke har kunnet bruke mer penger på sikkerhet og helse.

– Du må alltid be om lov for å bruke penger, sier Salvini til Radio24 onsdag.

Den EU-skeptiske høyreorienterte ministeren føyer til at EUs regelverk ikke må hindre Italia i å vedlikeholde veier, skoler og arbeidsplasser, der takene ifølge Salvini fra tid til annen raser ned

Italias transportminister Danilo Toninelli varslet samme dag at regjeringen vil forsøke å si opp kontrakten med det private selskapet som har ansvaret for landets motorveier.

– Det første som bør skje, er at lederne i Autostrada per l'Italia bør gå av. Og gitt at det har vært kontraktbrudd, varsler jeg at vi har begynt prosessen for eventuelt å si opp kontrakten deres og gi en bot på 150 millioner euro, skriver Toninelli på Facebook.

150 millioner euro tilsvarer over 1,4 milliarder kroner.

