Putin sier han gjerne vil møte Nord-Koreas leder innen kort tid

NTB utenriks

Nord-Koreas statskontrollerte nyhetsbyrå KCNA siterer en invitasjon som Putin skal ha sendt Kim i forbindelse med den nordkoreanske nasjonaldagen.

– Jeg bekrefter at jeg er klar til å møte deg med det første for å diskutere viktige spørsmål i det bilaterale forholdet og viktige regionale saker, skriver Putin ifølge KCNA, men uten å nevne noen spesifikk dato.

Putin inviterte i juni både Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in til det økonomiske forumet som finner sted i Vladivostok i september, men det er ikke kjent om Kim har svart på invitasjonen.

I den siste meldingen uttrykker Putin håp om at de to landene kan videreutvikle et gjensidig samarbeid, deriblant «trepartsprosjektet», som også vil inkludere Sør-Korea.

Kim har ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået også sendt en melding til Putin der Kim viser til at felles kamp mot Japan under annen verdenskrig betyr at forholdet mellom Nord-Korea og Russland har sterke røtter.

Det er imidlertid ingen henvisning til invitasjonen fra Putin.

