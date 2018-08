President Duterte ber Kina «roe seg» i striden om øyer i Sør-Kinahavet

NTB utenriks

Kina har opprørt sine regionale naboer ved å gjøre krav på det meste som finnes av fast grunn i Sør-Kinahavet. En rekke kunstige øyer og forsvarsanlegg er bygd i rekordfart.

Den vanligvis frittalende Duterte har vært forsiktig med kritikk av Kina, et land Filippinene ønsker å utvikle handel og investeringer med. Men i en tale til næringslivsledere onsdag skjerpet han tonen.

Duterte hevdet at Kina ikke har noen som helst rett til å kreve kontroll av luftrommet over de kunstige øyene. Filippinske kilder sier at kampflypiloter gjentatte ganger får advarsler fra Kina når de nærmer seg den filippinsk-kontrollerte øya Thitu, som ligger rett ved en kinesisk flybase bygd på toppen av et rev.

– Man kan ikke bare bygge en øy og forlange kontroll over luftrommet. Dette er internasjonalt farvann, og alle har rett til fri passasje, sa Duterte. Han la dog til at han ikke har til hensikt å «krangle» med Kina.

