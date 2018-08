Over 500 berget fra båter på vei til Spania

NTB utenriks

240 mennesker var fordelt på sju båter som onsdag var på vei over Gibraltarstredet, den korteste ruten til Spania, opplyser den spanske kystredningstjenesten.

De fem andre båtene ble oppdaget da de forsøkte å krysse Alboransjøen, som ligger rett øst for Gibraltar, mellom Spania og Marokko. Søket etter flere gummibåter fortsetter, opplyser redningstjenesten.

Sjøveien til Spania har blitt den mest brukte for folk som forsøker å flykte til Europa fra krig eller fattigdom. Siden det ble langt vanskeligere å nå Italia via Libya, forsøker mange å krysse havet fra Algerie og Marokko til Spania. Over 25.000 migranter eller flyktninger har kommet sjøveien til Spania så langt i år.

Italia har rustet opp den libyske kystvakten og libyske militsgrupper, som bruker hardhendte metoder for å hindre mennesker fra å legge ut. I sommer stengte Italia sine havner for frivillige redningsskip.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har slått fast at det er en reell fare for at de som returneres til Libya, utsettes for mishandling i overfylte leire, og IOM har advart mot det samme.

Amnesty International og den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam anklager EU og Italia for å være delaktige i tortur og mishandling av tusenvis av flyktninger og migranter i Libya, som følge av avtalene de har inngått med myndighetene i Tripoli og andre libyske aktører for å stanse trafikken over Middelhavet.

Så langt i år har over 1.500 mennesker druknet i Middelhavet på vei fra Nord-Afrika til Europa, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

