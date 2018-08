Modi: Den sovende elefanten India har våknet

NTB utenriks

Hindunasjonalistiske Modi sa dette under en over 80 minutter lang tale ved Det røde fortet i New Delhi, der han sparket i gang valgkampen foran neste års valg. Modi håper å sikre seg en ny femårsperiode ved makten.

67-åringen skrøt under talen av alt som er oppnådd under hans regjeringstid, og han lanserte samtidig et storstilt helseforsikringsprogram, døpt Modicare, som vil gi dekning for en halv milliard indere.

– Regjeringens helseinitiativ vil ha en positiv innvirkning på 500 millioner indere, like mange som det bor i de 27 EU-landene til sammen, sa han.

India skal innen 2022 også sende et bemannet romfartøy ut i verdensrommet, fortsatte Modi.

– India er nå et land preget av reformer og endringer, et land der det skjer ting, sa han.

– Verden ser nå at den sovende elefanten har våknet, at den rører på seg og at den har meldt seg på i kappløpet, fortsatte Modi.

Indias økonomi har vokst med rundt 7 prosent årlig siden Modi overtok som statsminister i mai 2014. Det er ventet at India går til valg i april eller mai neste år.

