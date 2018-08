Mann fra Birmingham bak angrepet ved Parlamentet i London

NTB utenriks

Mannen ble pågrepet på stedet etter at han tirsdag morgen kjørte en Ford Fiesta inn i en gruppe syklister før bilen krasjet utenfor Overhuset.

Britiske medier har identifisert ham som en 29-åring fra Birmingham.

Ifølge britisk antiterrorpoliti var mannen ikke kjent for etterretningstjenesten, men avisen The Times har meldt at han var en kjenning av politiet.

Ifølge avisen driver 29-åringen en butikk i Birmingham. På hans Facebook-side står det også at han har studert ved Sudans universitet for vitenskap og teknologi.

