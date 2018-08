Italia vil ha svar på hvorfor motorveibro kollapset

NTB utenriks

Et knapt døgn etter at over 30 mennesker mistet livet i det som er den verste broulykken i Europa på flere tiår, har jakten på en forklaring begynt.

Italienske myndigheter har lovet å finne ut hvem som har ansvaret for at deler av den 51 år gamle broen med fire felter kunne rase sammen slik at rundt 40 kjøretøy dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og metall.

Det foregikk vedlikeholdsarbeid under broen da ulykken skjedde ved 12-tiden tirsdag formiddag. I tillegg var det kraftig regnvær og sterke vindkast. Øyenvitner har også sagt at broen ble truffet av et lyn.

Statsminister Giuseppe Conte har lovet at all infrastruktur i hele Italia skal dobbeltsjekkes.

– Vi må ikke la en slik tragedie skje igjen, sier han.

Minst 35 døde

Natt til onsdag jobbet italienske redningsarbeidere på spreng for å redde ut mulige overlevende i ruinene etter broen. Lyskastere var satt opp for å gjøre redningsarbeidet lettere.

– Vi kommer ikke til å gi opp håpet, vi har allerede reddet et titall mennesker fra ruinene. Vi kommer til å jobbe døgnet rundt til det siste offeret er hentet ut, sier Emanuele Giffi i brann- og redningsetaten.

Politiet opplyste onsdag morgen at 35 personer er bekreftet døde. Tre av dem er barn på 8, 12 og 13 år. I tillegg er 16 mennesker skadd, flere av dem alvorlig. Det er fortsatt frykt for at dødstallet kan stige.

Slitasje på spennkabler?

Eksperter mener at korrosjon kan ha bidratt til at broen brøt sammen.

– Ettersom denne armerte og forspente broen har vært der i 50 år, er det mulig at korrosjon på spennkablene eller armeringene kan ha vært en medvirkende faktor, sier Ian Firth, tidligere president i The Institution of Structural Engineers.

– Det at det ble meldt om uvær på tidspunktet, er muligens ikke så veldig relevant. I tillegg kan det pågående arbeidet på broen være eller ikke være en del av årsaken, sier han.

Ponte Morandi-broen, som på folkemunne er kjent som Genovas «Brooklyn Bridge», strakte seg over bygninger, jernbanespor og elven Polcevera. Bilene som befant seg, på strekningen falt rundt 45 meter.

Tom fabrikk

Flere fabrikker ligger også under motorveibroen. En av dem ligger like ved en av broens pilarer, men den var så å si tom tirsdag ettersom det var dagen før den nasjonale festdagen Ferragosto. Bygningen ser ut til å ha fått minimalt med skader.

Ibou Toure, en 23 år gammel tolk, sier han ikke er overrasket over at broen raste sammen.

– Jeg bor i nærheten og krysser broen til fots hver dag. Jeg var aldri trygg på den. Du kunne alltid høre disse lydene hver gang lastebiler kjørte over. Da jeg hørte at den hadde brutt sammen, var jeg ikke overrasket, sier han til AFP.

Stanset i tide

Bilder av en grønn lastebil som greide å stanse rett før broen endte i et stort gap, har gått verden rundt.

En marokkansk lastebilsjåfør som kom like bak, sier han greide å stanse akkurat i tide.

– Jeg så at den grønne lastebilen foran meg stoppet før den rygget, så jeg stanset også, låste lastebilen og løp, sier Afifi Idriss (39).

Italias president Sergio Mattarella insisterer også på at myndighetene må sørge for at en lignende ulykke ikke skjer igjen.

– Italienere har krav på moderne og effektiv infrastruktur som bidrar til en trygg hverdag, sa Mattarella.

