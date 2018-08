Fire nye bilbranner i Göteborg-området

NTB utenriks

I løpet av en halvtime ble to biler påtent i Västre Frölunda natt til onsdag, det samme området som flere biler ble påtent mandag. De to bilene sto tett inntil bolighus, og det var stor spredningsfare til både hus og biler, opplyser operasjonsleder Johan Ljung i Väst politidistrikt til nyhetsbyrået TT.

Tidligere på kvelden måtte politiet rykke ut til to andre branner, en i Mölndal utenfor Göteborg og en i Norrby i Borås.

Det er uklart om brannene kan knyttes til hendelsene kvelden i forveien da rundt 100 biler ble påtent og vandalisert i Göteborg og Trollhättan. Men Ljung sier det ser ut til at de har blitt startet på samme måte.

– Her har noe blitt slengt på bilene, og så har de begynt å brenne, sier han.

Politiet pågrep tirsdag to ungdommer på 16 og 21 år for massepåtenningen, og sa at de forventet å gjøre flere pågripelser i løpet av natt til onsdag og utover onsdagen.

