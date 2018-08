Økende meslingutbrudd i Brasil

NTB utenriks

Ifølge departementet er seks personer døde.

Smittetilfellene er konsentrert i to delstater som deler grense med Venezuela. Nabolandet har slitt med en meslingepidemi siden i fjor, i tillegg til at helsetjenestene her er i ferd med å kollapse som følge av den økonomiske og politiske krisen.

Tirsdag la FN fram en rapport som viser at anslagsvis 2,3 millioner venezuelanere har forlatt hjemlandet. Nesten halvparten har kommet til Brasil, og flere av dem er smittebærere, ifølge nyhetsbyrået AP.

For å få bukt med sykdomsspredningen har Brasil innledet en kampanje for å få alle barn mellom 1 til 5 år vaksinert, også dem som har fått den tidligere. Så langt har kampanjen kun nådd 16 prosent av målgruppen.

