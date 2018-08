Kilder: Minst 35 omkom i brokollaps i Genova

NTB utenriks

Myndighetene har siden katastrofen inntraff tirsdag ettermiddag advart om at dødstallet kan komme til å stige mens redningsinnsatsen pågår.

– Dessverre kan jeg bekrefte at det er 22 døde, og det er et tall som sannsynligvis kommer til å øke, sa visetransportminister Edoardo Rixi til TV-kanalen Sky TG24 like etter klokka 15 tirsdag.

En drøy time senere sa innenriksminister Salvini ifølge Sky News at rundt 30 mennesker er omkommet.

En firefelts motorveibro raste sammen i utkanten av den italienske byen i 12-tiden tirsdag.