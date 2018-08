Fastlåst konflikt i EU – ingen vil ta imot 141 mennesker fra redningsskip

NTB utenriks

Franske myndigheter opplyste tirsdag at de er i kontakt med andre EU-land for å finne en havn til skipet innen kort tid.

Det er andre gang at Aquarius blir nektet å legge til kai både i Italia og Malta og må seile videre rundt i Middelhavet med migranter og flyktninger som ingen vil ta imot.

Sist det skjedde var i juni, da skipet hadde reddet 630 mennesker. Det fikk til slutt legge til kai i Spania etter at flere EU-land hadde gitt hverandre skylden for situasjonen som oppsto.

I forrige uke gjenopptok Aquarius redningsoperasjonene, og nå har samme situasjon oppstått.

På den franske øya Korsika har lokale ledere sagt at de kan ta imot skipet, men foreløpig har regjeringen i Paris sagt nei. Det samme gjelder i byen Sete på det franske fastlandet, lokale myndigheter sier ja, regjeringen i Paris nei.

De 141 personene som nå befinner seg på Aquarius, ble reddet fra to ulike båter utenfor kysten av Libya i forrige uke. 25 av dem befant seg i en trebåt, 116 i en litt større og overfylt båt. Over halvparten av disse er enslige, mindreårige barn, de fleste fra Somalia og Eritrea, ifølge hjelpeorganisasjonen SOS Mediterranee, som sammen med Leger Uten Grenser står bak redningsoperasjonene.

Denne gangen ser det heller ikke ut til at Spania vil si ja. Ifølge en ikke navngitt regjeringskilde i Madrid er begrunnelsen at Spania «ikke er den tryggeste havnen» for migrantene og flyktningene.

