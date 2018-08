Første henrettelse i Nebraska siden 1997

NTB utenriks

Henrettelsen skjedde ved injeksjon tirsdag. Det syntetiske opioidet fentanyl inngikk sammen med tre andre injeksjoner og ble satt i armen til Carey Dean Moore som sprøyte nummer to. Carey ble dømt til døden i 1979 for å ha drept to drosjesjåfører.

60-åringen ble erklært død klokka 10.47 lokal tid tirsdag etter at han ble injisert med en giftblanding som aldri tidligere er blitt prøvd ved henrettelser i USA.

Moore selv hadde ikke påklaget henrettelsen, som var den første i en delstat i Midtvesten på 21 år. Men andre innsigelser ble fremsatt i siste øyeblikk.

Delstater som fortsatt praktiserer dødsstraff, har lenge hatt problemer med å skaffe seg giftstoffene som vanligvis brukes ved henrettelser. Tre av de fire substansene som inngikk i henrettelsen i Nebraska, har ikke vært brukt tidligere i en slik sammenheng.

Nebraska henrettet sist en person i 1997, da i en elektrisk stol.

En menneskerettighetsgruppe som kjemper mot henrettelser, sier at Carey i 2015 skulle ha fått dommen omgjort til livsvarig fengsel. Da ble dødsstraff avskaffet i Nebraska. Men praksisen ble gjeninnført allerede i november 2016 etter en folkeavstemning.

Carey har sittet 38 år på dødscelle og har sagt at han ikke ville ha flere utsettelser.

(©NTB)