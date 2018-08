Den tyrkiske lire sliter i Asia, men markedene er mer stabile

NTB utenriks

Da børsene åpnet tirsdag, ble en tyrkiske lire notert til 6.90 mot dollar, godt opp fra 7.24 som ble verstenotering mandag. Mot euro ble liren omsatt til 7,86 mot 8,12 dagen før.

Selv om forholdene synes mer stabile, har liren likevel mistet en femdel av sin verdi mot dollar siden fredag.

Nyheten om at president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton hadde møtt Tyrkias ambassadør Serdar Kilic bidro til en mer optimistisk stemning.

De to hadde drøftet situasjonen for den amerikanske pastoren som holdes i forvaring i Tyrkia. Saken er en politisk nøtt som ligger til grunn for den siste runden av verbal krig og handelsstrid mellom de to land.

