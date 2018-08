29-åring mistenkt for forsøk på terrorangrep i London

NTB utenriks

Det var litt over klokka 7.30 på morgenen at en bil kjørte i stor fart inn i sperringene rundt parlamentsbygningen i London.

Bilen traff flere fotgjengere og syklister. Tre personer ble skadd, og to av dem ble sendt til sykehus for behandling. Men tilstanden er ikke livstruende for noen av dem.

Føreren ble raskt pågrepet av politiet, som opplyser at mannen var alene i bilen. Han avhøres tirsdag kveld av politiet i London.

Ingen andre er pågrepet i saken, men britisk antiterrorpoliti opplyser at de har ransaket tre adresser i det sentrale England.

Ingen våpen

På en pressekonferanse tirsdag formiddag opplyste Neil Basu, sjefen for politiets antiterrorenhet, at det ikke er funnet noen våpen i bilen.

– Det ser ut til at dette var en villet handling, sa Basu og la til at mannen var alene i bilen og at det ikke er funnet skytevåpen eller andre våpen i bilen.

Den privateide bilen var blitt kjørt fra Birmingham til London sent mandag kveld. Bilen kjørte dermed rundt i Westminster og Whitehall fra klokka 6 fram til påkjørselen halvannen time senere, opplyser politiet.

Storbritannias regjering holdt et krisemøte tirsdag der det ble besluttet å ikke heve terrorberedskapen, som allerede er høy.

Britiske myndigheter opplyser at de har avverget 13 terrorplaner motivert av islamsk ekstremisme siden mars 2017.

Dramatisk

Øyenvitner forteller om dramatiske scener da den lille sølvgrå bilen i stor fart kjørte inn i sperringen rundt det strengt bevoktede bygningskomplekset.

– Det var svært, svært dramatisk. Bilen hadde stor fart, forteller et øyenvitne til Sky News.

Andre øyenvitner forteller til britiske medier at de så en mann iført håndjern bli ført bort av politiet.

Overvåkingsbilder viser hvordan bilen plutselig vrenger ut fra veien og kjører opp og bortover langs et fortau og treffer flere fotgjengere og syklister før den til slutt kjører inn i en av sperringene som er satt opp rundt parlamentsbygningen.

(©NTB)