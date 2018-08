Tidligere ansatt i Det hvite hus frigir opptak angivelig av egen sparking

NTB utenriks

Newman har allerede fått mye oppmerksomhet for å ha skrevet en bok, som gis ut tirsdag, hvor hun anklager president Donald Trump for rasistiske holdninger.

I 2016 og 2017 var Newman politisk rådgiver og en offentlig støttespiller for Trump. Hun ble sparket fra Det hvite hus i desember i fjor, og hun hevder å ha tatt opp og ha opptak av selve hendelsen.

Opptak

– De sender meg inn til situasjonsrommet, dørene er låst, de sier jeg ikke kan gå og begynner å true meg, skremme meg og presse meg, sier hun i et intervju med NBC. I intervjuet med NBC avspilles et lydopptak som Newman hevder å være Kelly som opplyser at hun sparkes på grunn av «betydelige integritetsspørsmål».

Rommet som hun viser til er pålagt strenge regler på grunn av sikkerhetsnivået og elektronisk utstyr er forbudt der.

– Jeg beskyttet meg selv fordi dette er Det hvite hus hvor alle lyver. Presidenten lyver til det amerikanske folket, Sarah Huckabee Sanders står foran landet og lyver hver eneste dag. Du må beskytte din egen rygg, ellers så vil du se deg tilbake og ha 17 kniver i ryggen, sier hun.

Reagerer

Hun ber også Det hvite hus offentliggjøre personalmappen sin, slik at hun kan renvaske seg selv. Talskvinne Sanders går søndag hardt ut mot Newman.

– Bare ideen om at en ansatt skulle ha sneket med seg opptaksutstyr inn i Det hvite hus’ situasjonsrom viser ren neglisjering av vår nasjonale sikkerhet, sier Sanders i en pressemelding.

– Og så å skryte av det på nasjonal TV viser ytterligere mangel på karakter og integritet hos denne misfornøyde tidligere ansatte i Det hvite hus. heter det videre i meldingen.

I boken «Unhinged» som kommer i bokhyllene tirsdag, skriver Newman at presidenten ofte brukte ordet «neger» i sin omtale av mørkhudede personer. Fredag avviste Sanders påstandene i boken som hun hevdet var fylt med løgner og falske anklager. Selv har Trump svart på anklagene i boken ved å kalle Newman en «skurk».

