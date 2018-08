Taliban fortsetter offensiven mot Ghazni

NTB utenriks

Rundt 1.000 opprørere deltar angivelig i stormløpet mot Ghazni, en by med 270.000 innbyggere som ligger 150 kilometer sørvest for Kabul langs hovedveien til Kandahar.

Opprørerne angrep byen torsdag kveld, og regjeringsstyrkene i byen har nå bare kontroll over politiets og etterretningstjenestens hovedkvarter, en militærbase og guvernørens kontor, ifølge lokale talspersoner og kilder.

Regjeringen i Kabul avviser dette og hevder å ha full kontroll, men talspersoner bekrefter at sikkerhetsstyrkene har lidd store tap.

Motstridende meldinger

– Situasjonen er under full kontroll. Byen kommer ikke til å falle, hevdet innenriksdepartementets talsperson Najib Danish i helgen.

En talsperson for de afghanske spesialstyrkene, Javad Salim, medgir imidlertid at rundt 100 regjeringssoldater «er drept eller har forsvunnet» og at Taliban har hindret forsterkninger fra å nå fram.

Politisjefen i Ghazni-provinsen, Fared Mashal, hevder på sin side at «hundrevis» av Taliban-krigere er drept i kampene om provinshovedstaden.

Ifølge Mashal er mange av opprørerne som deltar i angrepet mot Ghazni utlendinger, blant dem mange fra Pakistan og Tsjetsjenia.

Isolert storby

Både telefonnettet og elektrisitetsforsyningen er nede i Ghazni og det er derfor vanskelig å få oppdatert og pålitelig informasjon om situasjonen i byen.

USA bekrefter at de har kommet de afghanske sikkerhetsstyrkene til unnsetning med flystøtte, og en talsperson for de amerikanske styrkene i landet bekreftet søndag at USA også har sendt «militære rådgivere» til byen.

Ifølge oberst Martin O'Donnell deltar rådgiverne i de afghanske styrkenes «opprenskningsoperasjon», men hvor mange det er snakk om eller hvor aktivt de deltar er ikke kjent.

Stanset forsterkninger

Afghanske regjeringsstyrker sendte i helgen forsterkninger fra naboprovinsen Paktia, men de ble angrepet i Sayad Abad-distriktet rundt 80 kilometer nord for Ghazni, melder afghanske Tolo News.

Spesialstyrkenes talsperson Javad Salim bekrefter at kampene der fortsetter og at forsterkningene derfor ikke kommer seg videre.

Taliban har i lengre tid kontrollert hovedveien mellom Paktia og Ghazni, og forsterkningene måtte derfor kjøre en lang omvei gjennom Logar-provinsen og Wardak-provinsen.

Taliban har i flere dager også kontrollert hovedveien mellom Kabul og Kandahar, som derfor i praksis er stengt.

Krisemøte

Afghanistans president Ashraf Ghani holdt søndag kveld krisemøte og beordret flere forsterkninger til Ghazni, men det er ikke kjent hvor disse skal komme fra eller hvordan de skal ta seg fram til byen langs veier Taliban har tatt kontroll over.

Afghanistans forsvarssjef Mohammad Sharif Yaftali medgir at oppgaven de står overfor er svært vanskelig og viser til at mange av opprørerne skjuler seg i vanlige hjem i Ghazni.

Sivile tap

FNs kontor i Afghanistan opplyste mandag at det har kommet rapporter om sivile tap fra Ghazni, men ikke hvor mange.

– Ghaznis innbyggere har siden fredag morgen fått byen sin omgjort til en slagmark, og kampene fortsetter, heter det i en kunngjøring.

– Vi har mottatt foreløpige rapporter om sivile tap og om mennesker som forsøker å ta seg til sikre områder utenfor byen. Det største sykehuset i byen har stadig mindre materiell og folk kan ikke lenger trygt bringe sårede dit, sier lederen for FNs nødhjelpskoordinator i Afghanistan, Rik Peeperkorn.

Med strømnettet nede, er også drikkevannsforsyningen i fare, og matvarelagrene begynner også å tømmes, sier han.

