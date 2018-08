Souldronningen Aretha Franklin alvorlig syk

NTB utenriks

Den 76 år gamle artistens karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) og er tildelt hele 18 Grammy-priser.

Ifølge Roger Friedman, journalist og familievenn, ber familien folk be for henne og at privatlivet deres respekteres.

På nettsiden Showbiz 411 skriver han også at Franklin befinner seg i Detroit, og at hun er omgitt av sine nærmeste.

I 2010 fikk Franklin en kreftdiagnose. Hennes siste opptreden var i november 2017 i New York på et arrangement i regi av Elton Johns Aids-stiftelse.

Siste offentlige opptreden var i Philadelphia i august 2017.

