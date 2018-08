President Erdogan beskylder USA for å dolke Tyrkia i ryggen

NTB utenriks

– På den ene siden kan man opptre som strategisk partner, men på den andre siden kan man skyte sin partner i foten, sa Erdogan billedlig på en konferanse i Ankara mandag.

Han viste til at Tyrkia og USA er sammen i NATO.

– Men så blir den strategisk partner dolket i ryggen. Kan noe slikt godtas? spurte presidenten.

Tyrkia og USA har lenge hatt et surt forhold, som både skyldes terroranklagene mot den omtalte pastoren, men også Tyrkias innblanding i krigen i Syria. Striden med USA tok en dramatisk vending før helgen, da president Donald Trump doblet importtollen på stål fra Tyrkia.

Den tyrkiske lire har de siste dagene vært i fritt fall, og tendensen fortsatte mandag, om enn noe dempet. Erdogan sa et Tyrkia er utsatt for en økonomisk beleiring og betegnet kursfallet som et angrep på landet.

Presidenten rådet det tyrkiske folk til å holde hodet kaldt.

– Det er ikke slik at vi synker og er ferdige. Tyrkisk økonomi er solid, sterk og sunn, og det vil den fortsatt være, forsikret Erdogan.

(©NTB)