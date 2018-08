Over 100 aviser til motangrep på Trump

NTB utenriks

The Boston Globe oppfordret alle aviser over hele USA i forrige uke til å publisere en egen leder torsdag 16. august som en reaksjon på Trumps «skitne krig mot den frie pressen».

Ifølge Huffington Post hadde avisen lørdag fått inn tilbakemeldinger fra over hundre store og små aviser.

– Jeg forventer at dette tallet vil stige i løpet av dagene som kommer, sier en av redaktørene i The Boston Globe, Marjorie Pritchard. Hun forteller at hver avis vil skrive sin egen leder for å kaste lys over «faren ved administrasjonens angrep på pressen».

Pritchard sier de valgte å ta til motmæle etter at presidentens utspill mot pressen har økt i intensitet den siste tiden. I tillegg til å ha stemplet den som en folkefiende, omtalte Trump pressen, under et valgkamparrangement i Pennsylvania nylig, som «falske, motbydelige nyheter».

Pritchard sier hun håper dette koordinerte oppropet vil minne amerikanerne på hvor viktig pressefriheten er, uansett hvilket politisk parti man stemmer på.

– Dette handler ikke om å være demokrat. Og det handler ikke om å være republikaner. Dette handler om viktigheten av en fri presse, forankret i grunnloven, noe vi alle burde støtte, skriver hun på Twitter.

