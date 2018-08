Nær 5 millioner trær har dødd i sommervarmen i Danmark

NTB utenriks

Dansk Skovforening anslår at bortimot 5 millioner av de minste trærne som ble plantet i våres, allerede er døde. De yngre trærne på mellom to og ti år kjemper også for å komme gjennom tørken, ifølge foreningen.

– Det er meget alvorlig. Det nærmer seg katastrofe, sier skogvokter Anders Grube ved Stiftelsen Sorø Akademi på Sjælland til TV ØST.

Han anslår at over 250.000 trær i Sorø har dødd i varmen.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, og jeg har vært skogvokter i 34 år. Det lille regnet vi har fått, betyr ingenting for trærne, sier Grube.

Ifølge Dansk Skovforening er halvparten av alle nyplantede trær i Danmark døde.

– Man snakker om en 100-års katastrofe. Så langt tilbake man husker, har det aldri tidligere skjedd at så mange trær har dødd på grunn av tørke, sier foreningenes direktør, Jan Søndergaard, til TV-kanalen.

Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen ved Institut for Geovidenskap og Naturforvaltning ved Københavns Universitet bekrefter at situasjonen er spesiell.

– Trærne er mer utsatt for å få skader eller dø i år enn hva vi noensinne tidligere har registrert, sier hun.

– Men hvor hardt tørken har rammet, får vi nok tidligst se til høsten, og kanskje først de neste årene hvis vi er inne i en ny rekke av tørre somre, sier Kvist Johannsen.

(©NTB)