Musk forhandler med Saudi-Arabia om Tesla-kjøp

I flere kryptiske Twitter-meldinger forrige uke hevdet Musk blant annet at han hadde sikret finansieringen av en slik transaksjon. Aksjonærer ville ifølge Musk bli tilbudt 420 dollar per aksje, betydelig høyere enn Teslas markedspris.

Det skapte uro i markedet og blant investorer, og mandag forsøkte Musk i en pressemelding å forklare påstandene. Her skriver toppsjefen han ikke er i tvil om at saudiaraberne vil finansiere en slik transaksjon, men en avtale er ikke sluttført.

– Jeg har fortsatt diskusjoner med det saudiarabiske fondet, og jeg har også diskusjoner med en rekke andre investorer, slik jeg alltid har hatt planer om ettersom jeg vil at Tesla fortsatt skal ha en bred investorbase, skriver Musk.

Musks overraskende Twitter-melding forrige uke utløste spekulasjoner om at han ville være nødt til å låne massive pengesummer for å kunne ta Tesla av børsen.

Musk bekrefter mandag at det saudiarabiske fondet har kjøpt rundt 5 prosent av Teslas aksjer. Musk spår selv at en tredel av aksjonærene vil ønske å selge seg ut når Tesla tas av børsen, men han mener meldingen om at det vil koste over 70 milliarder dollar, er overdrevet.

