Kina benekter at 1 million uigurer er internert

– Xinjiangs borgere, inkludert uigurer, har de samme rettigheter og friheter, sa Ma Youqing, en av rundt 50 kinesiske tjenestemenn som svarte på spørsmål i FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering i Genève mandag.

På første dag av komiteens Kina-gjennomgang fredag uttrykte et av de 18 komitémedlemmene dyp bekymring over situasjonen i Xinjiang.

Amerikanske Gay McDougall viste til «tallrike og troverdige rapporter» om at Kina har forvandlet provinsen til «noe som ligner på en massiv interneringsleir».

Hun siterte rapporter fra menneskerettsgrupper som anslår at rundt 1 million etniske uigurer og andre muslimske minoriteter holdes fanget i såkalte antiekstremisme-sentre. McDougall gjenga anslag om at ytterligere 2 millioner kan ha blitt tvunget inn i omskoleringsleire for å gjennomgå politisk og kulturell indoktrinering.

«Fullstendig usann»

– Påstanden om at 1 millioner uigurer er internert i omskoleringssentre, er fullstendig usann, sa den kinesiske utsendingen Hu Lianhe mandag.

Myndighetene hevder at det ikke finnes noen undertrykkelse av etniske minoriteter. Hu la imidlertid til at «de som er bedratt av religiøs ekstremisme, må få hjelp gjennom flytting og utdanning».

Kina slår stadig hardere ned på det myndighetene mener er islamsk ekstremisme og separatisme i Xinjiang. Men mange muslimer i regionen anklager Beijing for religiøs og kulturell undertrykkelse.

I kjølvannet av sporadiske voldshandlinger fra muslimske separatister i Xinjiang er flere hundre tusen medlemmer av Kinas muslimske minoriteter blitt vilkårlig fengslet i indoktrineringsleire, ifølge nyhetsbyrået AP. Der tvinges de til å gi avkall på islam og erklære troskap til regjeringspartiet.

Skjeggforbud

Kinas myndigheter har lenge nektet blankt for at de driver med vilkårlige fengslinger eller at det i det hele tatt finnes omskoleringsleirer. Det på tross av økende dokumentasjon både i form av offisielle dokumenter og vitnesbyrd fra folk som har oppholdt seg i slike leirer.

I Xinjiang, som ligger vest i Kina og grenser til Pakistan og Afghanistan, har myndighetene blant annet forbudt lange skjegg og muslimske hodeplagg. Provinsen har rundt 20 millioner innbyggere, rundt halvparten av dem uigurer, hvorav de fleste er muslimer.

Den statsdrevne kinesiske avisa Global Times forsvarte mandag de strenge sikkerhetstiltakene og hevdet de har hindret at Xinjiang forvandles til «Kinas Syria eller Libya».

