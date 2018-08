Italia ber britene ta imot mennesker fra Gibraltar-registrert redningsskip

NTB utenriks

Skipet Aquarius brukes av hjelpeorganisasjonene SOS Mediterranee og Leger Uten Grenser (MSF). Fredag plukket de opp 141 personer utenfor kysten av Libya. Ifølge de to organisasjonene kommer 70 prosent av dem fra Somalia og Eritrea, og mange av dem er «ekstremt svekket og underernært».

– Båten er nå i maltesisk farvann og seiler under flagg fra Gibraltar. Nå bør Storbritannia ta ansvar for å beskytte de skipbrudne, skriver Italias transportminister Danilo Toninelli på Twitter mandag.

Siden Italias nye høyreorienterte og populistiske regjering ble innsatt 1. juni, har den stengt landets havner for redningsskip som drives av frivillige organisasjoner. Den har også bedt om at alle migranter og flyktninger som blir reddet i Middelhavet, blir sendt tilbake til Libya eller til andre EU-land.

Ifølge de to hjelpeorganisasjonene har migrantene fortalt at de støtte på fem forskjellige skip som alle unnlot å tilby hjelp, inntil Aquarius kom dem til unnsetning. De har også fortalt at de levde under forferdelige forhold i Libya før de satte kursen mot Europa.

