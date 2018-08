FN-rapport: Minst 20.000 IS-krigere er igjen i Irak og Syria

NTB utenriks

Rapporten fra FN-eksperter anslår i tillegg at mellom 3.000 og 4.000 krigere fra ekstremistgruppa holder til i Libya. Samtidig har et betydelig antall IS-medlemmer forflyttet seg til det krigsherjede Afghanistan. Der har IS anslagsvis 3.500 til 4.500 krigere, men tallet er økende, ifølge rapporten.

Samtidig har strømmen av utenlandske rekrutter til IS så å si stanset, heter det i rapporten.

Rapporten kommer fra et ekspertteam som to ganger i året leverer uavhengige rapporter til FNs sikkerhetsråd om de ytterliggående islamistgruppene IS og al-Qaida, som står på FNs terrorliste.

Al-Qaidas globale nettverk er fortsatt robust, ifølge rapporten. I Jemen er det bare mellom 250 og 500 som kriger for IS, mens al-Qaidas jemenittiske avdeling har mellom 6.000 og 7.000 medlemmer, ifølge rapporten.

De opptil 30.000 IS-medlemmene som anslås å være igjen i Irak og Syria, skal være omtrent likt fordelt mellom de to nabolandene.

– Blant disse er det fortsatt et betydelig innslag av mange tusen aktive utenlandske terroristkrigerne, heter det videre.

Samtidig krymper IS' pengebeholdning, og ett anslag tyder på at gruppas totale reserver er på noen få hundre millioner dollar. IS får imidlertid fortsatt noe inntekter fra oljefelt i det nordøstlige Syria, ifølge FN-rapporten.

IS har mistet de store landområdene de erobret i Irak og Syria i 2014. I rapporten påpekes det at ekstremistgruppa fortsatt er i stand til å utføre angrep i Syria, og at IS stadig er aktiv gjennom såkalte sovende celler i Irak.

