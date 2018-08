Duterte besøker Israel i september

NTB utenriks

Besøket finner sted fra 2.-5. september. Det er første gang en filippinsk leder besøker Israel siden de to landene etablerte diplomatiske bånd i 1967, opplyser utenriksdepartementet i Manila mandag.

Israel eksporterer våpen til Filippinene, og Duterte og Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal blant annet diskutere sikkerhetsspørsmål og antiterrortiltak, ifølge departementet.

For snart to år siden ble Duterte kraftig kritisert for å ha sammenlignet Filippinenes krig mot narkotika med holocaust.

– Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner narkomane på Filippinene. Jeg vil være glad for å slakte dem, sa Duterte.

Seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig.

Siden Duterte ble president i 2016, har politiet opplyst at de har drept 4.354 personer som var mistenkt for narkotikaforbrytelser. I tillegg er mange drept av ukjente gjerningsmenn. Blant de drepte skal det ha vært mange stoffmisbrukere.

Menneskerettsgrupper mener at over 13.000 mennesker er drept i den brutale kampanjen.

