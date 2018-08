Cubanerne skal diskutere forslag til ny grunnlov

NTB utenriks

Det er opprettet i alt 135.000 forum der folket skal få si sitt om forslagene. Konklusjonene skal sendes inn til 33 folkevalgte som skal formulere den endelige versjonen. Denne blir deretter gjenstand for en folkeavstemning i februar 2019.

Det nåværende utkastet har allerede fått grønt lys av nasjonalforsamlingen. Der blir Cuba ikke lenger beskrevet som et kommunistisk samfunn. I stedet fastslås det at landets politiske system er grunnleggende sosialistisk, og at Kommunistpartiet spiller en ledende rolle.

Samtidig anerkjennes innbyggernes rett til privat eiendom, rollen som markedene kan spille, samt betydningene av utenlandske investeringer. Lovutkastet åpner også for likekjønnede ekteskap.

Fram til nå har Cubas presidenter kunnet bli sittende i et ubegrenset antall perioden, men dette blir nå redusert til to, samtidig som landet også skal få en statsminister.

Det er Raúl Castro som har stått i spissen for reformarbeidet. I sin periode som president fra 2008 til 2018 sørget han for en forsiktig tilpassing til markedsøkonomi.

Raúl Castro tok over etter storebroren Fidel Castro, som døde i november 2016, åtte år etter at han gikk av som president.

Siden april 2018 har Miguel Díaz-Canel vært Cubas president.

