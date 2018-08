– Nytt toppmøte mellom Nord- og Sør-Korea i september

NTB utenriks

Mandag møttes en delegasjon fra hver sin side av den koreanske delelinjen til samtaler for å diskutere forberedelsene for det neste toppmøtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in.

Da de to møttes for første gang i april, takket Moon ja til å komme på besøk til Pyongyang i løpet av høsten.

Noen timer etter at møtet startet, meldte Yonhap at det vil bli holdt toppmøte i september. Det sørkoreanske nyhetsbyrået nevnte imidlertid ikke hvem som var kilde til opplysningen. Det er heller ikke opplyst eksakt dato.

Mandagens samtaler ble foreslått av Nord-Korea i forrige uke, samtidig som landet langet ut mot USA for å opprettholde sanksjonene mot dem.

Tidligere mandag uttalte den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon at det var viktig at de to koreanske landene beholder «det samme sinnelaget».

– Mange temaer vil bli tatt opp, men jeg tror at alle problemer kan løses med den innstillingen, sa Cho. Han nevnte også muligheten for at Nord-Korea kan ta opp temaet rundt sanksjonene som er ilagt landet.

– Vi vil forklare vår posisjon overfor nord, sa han.

Forholdet mellom nord og sør er betydelig forbedret etter det historiske toppmøtet i slutten av april. Nord-Korea, som også holdt et toppmøte med USA i juni, har lovet «full og irreversibel atomnedrustning» i bytte mot diplomatiske relasjoner og opphevelse av sanksjonene. I juni uttalte president Donald Trump at dette definitivt ville skje, men usikkerheten rundt Nord-Koreas egentlige planer har økt den siste tiden.

