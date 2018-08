To drept av flodhester i Kenya

NTB utenriks

Den kinesiske turisten sto ved utkanten av Lake Naivasha og tok bilder da han ble angrepet av en flodhest natt til søndag. Ytterligere en kinesisk turist ble skadd i hendelsen, ifølge Kenyas dyrelivstjeneste.

Kun et par kilometer unna ble en lokal fisker angrepet av en flodhest få timer tidligere.

– Mannen ble bitt i brystet og fikk kritiske skader. Han døde minutter etter at han var hentet opp av innsjøen, sier en talsmann for politiet i Rift Valley.

Med de to seneste dødsfallene har til sammen seks mennesker blitt drept av flodhester i området rundt Lake Naivasha så langt i år.

En talsmann for viltvokterne i området, Paul Udoto, sier omstendighetene rundt flodhest-angrepet mot de to kinesiske turistene er ukjent. Han legger til at det er uvanlig at turister blir angrepet ettersom de vanligvis er beskyttet av turguider.

Videre sier han at flodhester og enslige bøfler utgjør de største truslene mot mennesker, og at det har vært mange angrep der sivile og selv parkvoktere har mistet livet.

