Skogbrann nær Los Angeles herjer fortsatt

NTB utenriks

Brannen har herjet i flere dager. Med hjelp fra brannfly som dynker terrenget med vann, og bruk av flammebremsende kjemikalier, har brannmannskapene gjort fremgang i arbeidet med å beskytte Lake Elsinore og andre bosatte områder ved Cleveland National Forest.

Brannen har fått kallenavnet «The Holy Fire» etter Holy Jim Canyon, der den startet mandag. Lørdag omfattet brannen 85 kvadratkilometer, og brannmannskapene hadde da klart å få kontroll over 29 prosent av den.

I starten av uken ble et titall hytter tatt av flammene, og kun én bolig har gått tapt i brannen så langt. Lørdag fikk noen av innbyggerne i byen Lake Elsinore flytte hjem, mens andre fortsatt er ilagt evakueringsordre.

Den 51 år gamle mannen som er siktet for å ha startet brannen, skulle bli framstilt for retten fredag, men stevningen er blitt utsatt. Han er varetektsfengslet mot kausjon på 1 million dollar. Mannen har avvist anklagene om å ha startet brannen.

Den såkalte «Holy Fire» er én av nærmere 20 branner som er registrert i California per nå. Den største av dem brenner nord for delstatshovedstaden Sacramento. Der har 119 boliger gått tapt. Fram til lørdag hadde brannen omfattet et område på 1.315 kvadratkilometer, men 67 prosent av det var under brannmannskapenes kontroll.

En annen brann, kalt «Carr Fire», har pågått i to uker og tatt livet av åtte mennesker. Den har også rasert 1.000 boliger. 55 prosent av denne brannen er nå under kontroll.

