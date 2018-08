Salvini mener verneplikten bør gjeninnføres i Italia

NTB utenriks

– Gjeninnfør allmenn verneplikt eller siviltjeneste for å minne barna våre om at de i tillegg til å ha rettigheter, også har plikter. Er dere enige? skrev Salvini, som også er leder for ytre høyre-partiet Lega, på Twitter søndag.

Koalisjonspartnerne i Femstjernersbevegelsen (M5S), som har kontroll over Forsvarsdepartementet, er derimot negative til ideen.

Forsvarsminister Elisabetta Trenta beskrev tidligere denne uka tanken om å gjeninnføre verneplikten som en «romantisk idé», men fra en svunnen tid.

Salvini selv sier han foreløpig kun lufter ideen, og at han først ønsker å se nærmere på hvor mye det vil koste og hvordan en eventuell gjeninnføring kan gjennomføres rent praktisk.

Den allmenne verneplikten i Italia ble avskaffet i 2005.

Debatten om allmenn verneplikt blusset nylig også opp i Tyskland og statsminister Angela Merkels parti CDU. Landet avskaffet førstegangstjenesten i 2011, men en nylig meningsmåling utført for den tyske kringkasteren ZDF viste at over to tredeler av tyskerne ønsker å gjeninnføre et system med verneplikt eller siviltjeneste.

(©NTB)