Israel hevder å ha påført Hamas store tap

NTB utenriks

Steinitz, som tilhører statsminister Benjamin Netanyahus høyreparti Likud, mener at det å knuse Hamas for godt definitivt er en mulighet.

– Dersom vi ikke har noe annet valg, er vi etter min mening nærmere denne muligheten enn noensinne, sier Steinitz.

Steinitz har også vært etterretning- og finansminister i israel og regnes som en av Netanyahus mest lojale og nærmeste støttespillere. Han har tidligere skapt overskrifter ved å omtale palestinernes president Mahmoud Abbas som «fiende nummer én»

Store tap

Ifølge Netanyahu har Israel de siste ukene påført Hamas store tap på Gazastripen, men han avviser spekulasjoner om at landet forbereder en ny storoffensiv mot den tett befolkede palestinske enklaven.

– Vi står midt opp i en kampanje mot terror i Gaza. Den kommer ikke til å ende med et stort slag, sa han under et regjeringsmøte søndag.

– Vårt krav er klart: Total våpenhvile. Vi kommer ikke til å nøye oss med mindre enn det, fortsatte han.

Hundrevis av mål

– Hittil har vi ødelagt hundrevis av militære Hamas-mål. Det israelske forsvaret har svart på hvert eneste angrep fra dem og har påført dem kostbare tap, sa Netanyahu, som er under press fra ytre høyre i Israel om å bruke mer militærmakt mot palestinerne.

Torsdag ble det innført en uformell våpenhvile mellom Israel og Hamas, etter en kraftig oppblussing av konflikten der det ble skutt mer enn 180 raketter og granater mot Israel.

Israel gjennomførte flyangrep mot en rekke mål de hevdet var militære, men blant de tre som ble drept var en gravid palestinsk kvinne og den 18 måneder gamle datteren hennes.

Ubevæpnede ofre

Fredag demonstrerte tusenvis av palestinere på nytt nær gjerdet mot Israel, og israelske soldater skjøt med skarpt mot demonstrantene.

Den 21 år gamle palestinske helsearbeideren Abdullah al-Qatati ble skutt i hodet og drept, og det samme ble to andre demonstranter. Over 300 andre ble såret, drøyt 130 av dem etter å ha blitt skutt av israelske skarpskyttere, mange av dem på flere hundre meters hold.

Minst 168 palestinere er drept og over 10.000 er såret siden de ukentlige demonstrasjonene nær grensegjerdet mot Israel begynte i slutten av mars.

De fleste av ofrene var ubevæpnede demonstranter, blant dem barn. Også journalister og helsepersonell er drept. Én israelsk soldat er skutt og drept av militante palestinere siden mars.

Krass kritikk

Israel har høstet krass internasjonal kritikk og anklages av menneskerettsorganisasjoner for overdreven maktbruk og mulige krigsforbrytelser som følge av voldsbruken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har sluttet seg til kritikken og kaller Israels maktbruk uakseptabel.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter, sa hun til NTB i mai.

(©NTB)