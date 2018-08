Stjålet passasjerfly styrtet i sjøen nær Seattle

NTB utenriks

Ifølge amerikanske myndigheter skal en ansatt i et flyselskap skal ha tatt seg om bord på flyet. Flyet var tomt for passasjerer, melder BBC.

Flyet fra Alaska Airs søsterselskap Horizon Air styrtet i sjøen nær Tacoma, sørvest for Seattle, kort tid etter at det lettet fra Seattle-Tacoma internasjonale lufthavn fredag kveld. Tilstanden til flygeren er foreløpig ukjent.

– Vi bekrefter at et Horizon Air Q400-fly foretok en uautorisert avgang fra SeaTac ved 20-tiden, og at det har gått ned nær Ketron Island. Vi arbeider nå med å bekrefte hvem som var om bord. Vi har ingen grunn til å tro at det var verken passasjerer eller besetning om bord, bortsett fra personen som fløy flyet selv, skriver Alaska Airlines på Twitter i morgentimene lørdag norsk tid.

Tjenestemenn opplyser at flyet styrtet i sjøen. Flygerens identitet og tilstand er så langt ukjent.

Jagerfly skal ha blitt sendt på vingene etter at flyet tok av fra flyplassen.

Det savnede flyet er produsert av Bombardier og er et propellfly av typen Dash 8 Q400.

(©NTB)