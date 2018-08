Merkel møtte Sanchez i Spania

NTB utenriks

De to landene ble for to dager siden enige om en avtale som sier at migranter og flyktninger i Tyskland kan returneres til Spania dersom de har en asylsøknad under behandling i landet.

Merkel ankom Spania lørdag for et to dager langt besøk. Migrasjon er ventet å være hovedtema under besøket.

– Samarbeid med afrikanske nasjoner er viktig for å sikre returneringen av mennesker som har fått asylsøknaden sin avvist, sa Merkel da hun ankom den byen San Lucar de Barameda sør i Spania for et møte med landets nye statsminister Pedro Sanchez.

Merkel ble spurt om avtalen med Spania er symbolsk, siden få asylsøkere faktisk ankommer Tyskland etter å ha blitt registrert i Spania.

– Avtalen viser at Tyskland og Spania støtter en europeisk løsning på migrantspørsmål, svarte Merkel.

Spania er det første EU-landet som har blitt enige med Tyskland om en slik avtale. Merkel håper å få til lignende avtaler med Hellas og Italia.

(©NTB)