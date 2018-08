Arabiske israelere demonstrerer mot omstridt lov

NTB utenriks

Også flere israelske jøder deltok i demonstrasjonen. Forrige lørdag demonstrerte et titalls tusen fra den religiøse minoriteten drusere og deres støttespillere mot loven.

Den såkalte nasjonalstatsloven har fått kritikk fra flere hold. Loven som ble vedtatt 19. juli, fratar arabisk status som offisielt språk og nevner ikke demokrati eller likhet med ett ord.

Videre slår loven fast at Israel er en jødisk stat og at «retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israeler unik for det jødiske folk».

Loven ble vedtatt med 62 stemmer for og 55 stemmer imot og inngår i det som i praksis er Israels grunnlov. Blant de israelske jødene som også har kritisert nasjonalstatsloven, er landets president Reuven Rivlin.

