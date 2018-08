Angrep mot ebolarammet område i Kongo

NTB utenriks

Angrepet skjedde natt til lørdag i Mayi-Moya i Beni-regionen i Kongo, og ble trolig utført av opprørere fra den militante gruppen Allied Democratic Forces (AFD), ifølge leder i Beni, Donat Kibwana.

Han sier lokalbefolkningen flyktet etter angrepet, noe som vanskeliggjør helsearbeidernes forsøk på å begrense omfanget av sykdommen.

Det ble 1. august kunngjort et nytt ebolautbrudd i Kongo, bare en drøy uke etter at myndighetene hadde erklært at utbruddet i provinsen Equateur nordvest i landet var over. Onsdag startet vaksineringen av helsepersonell og innbyggere i Beni og Mangina.

Angrepet skjedde mens leder Tedros Adhanom Ghebreyesus for Verdens helseorganisasjon er på besøk i regionen for å overvære vaksineringen.

Siden utbruddet ble kunngjort er 11 personer bekreftet døde som følge av sykdommen, alle i Beni-regionen som ligger i provinsen Nord-Kivu.

WHO har tidligere uttrykt bekymring for sikkerhetssituasjonen i området som nå er berørt. Helsemyndighetene i Kongo har advart om at vaksinasjonsplanene for Nord-Kivu vanskeliggjøres av tilstedeværelsen av svært mange militante grupperinger. Den nordøstlige regionen grenser til Uganda og Rwanda og er rik på mineraler.

