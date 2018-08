455 skadd i demonstrasjon i Romania

NTB utenriks

Titusener av rumenere, både lokale innbyggere og rumenere bosatt i utlandet, dro til hovedstaden Bucuresti fredag for å demonstrere. De krevde at regjeringen må gå av på grunn av en lov som, ifølge kritikere, vil gjøre det vanskeligere å straffeforfølge korrupsjon.

Demonstrasjonen fortsatte utover kvelden da den begynte å utarte voldelig. Opprørspoliti skjøt tåregass og brukte vannkanoner for å spre demonstrantene. Noen av dem kastet stein, flasker og røykbomber mot politiet. Fotballpøbler skal ha infiltrert det som stort sett var en fredelig protest, og med overlegg begått voldelige handlinger, blir det hevdet.

En talsmann for opprørspolitiet, Marius Militaru, sier at en kvinnelig kollega ble «brutalt banket opp» og påført bruddskader i ryggen. Politiet arbeider nå med å utarbeide siktelse mot åtte personer, opplyser han.

President Klaus Iohannis, som er kritisk overfor landets venstreorienterte regjering, fordømmer det han kaller «opprørspolitiets brutale inngrep».

Regjeringen har så langt ikke kommentert demonstrasjonen, men rumensk politi forsvarer fremgangsmåten.

– Bruk av vold i regi av politi var berettiget fordi demonstrantene var blitt advart flere ganger i forveien og bedt om å forlate stedet, sier polititalsmann Georgian Enache.

En kameramann for den østerrikske rikskringkastingen ORF sier han ble slått av politifolk med køller og at stasjonens journalist ble dyttet inn mot en vegg. En journalist som filmet demonstrasjonen for rumenske Hotnews sier han ble sparket og dyttet av politi.

En ny demonstrasjon er planlagt lørdag kveld.

