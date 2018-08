NTB utenriks

Ifølge den israelske avisa Haaretz ble 84 personer skadd i sammenstøt ved Gazastripen, 25 av disse av det israelske militæret.

Sent torsdag kveld sa talspersoner for Hamas i Gaza at det var oppnådd enighet med Israel om en ny våpenhvile, etter at konflikten blusset opp denne uka.

