Forsker: Taliban posisjonerer seg for fredsforhandlinger

– Vi er helt tydelig vitne til en offensiv fra Talibans side, sier Harpviken til NTB.

Om lag tusen Taliban-opprørere gikk torsdag til angrep på byen Ghazni, ifølge afghanske myndigheter. Ghazni er hovedstaden i provinsen med samme navn, og kampene ved og i byen fortsatte fredag.

Angrepet er det seneste i en rekke Taliban-angrep den siste tiden.

– Taliban gjennomfører nå en offensiv på to fronter. For det første går de hardt ut mot IS i landet, noe de har lyktes med i nord og holder på med i sørøst, sier Harpviken, som tidligere ledet fredsforskningsinstituttet PRIO.

Samtidig som Taliban kjemper mot IS, har de også trappet opp kampen mot regjeringen.

– Den brutale virkeligheten er at når utsiktene til fredssamtaler blir mer reelle, trapper partene opp krigføringen med det mål å sikre seg en sterkere posisjon ved forhandlingsbordet. Dette er nok en vesentlig del av det vi nå ser, sier Harpviken.

